«Краснодар» объявил об уходе Крицюка

сообщил о расторжении контракта с вратарем

Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества. Соглашение истекало 31 июля 2020 года, однако было принято решение прекратить его действие на несколько недель раньше.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что Крицюк испытывает проблемы со здоровьем, поэтому попрощался с командой около двух-трех недель назад.

29-летний Крицюк выступал за «Краснодар» с 2016 года. Он провел за команду 72 матча, в 33 из которых отстоял на ноль.

По итогам сезона-2018/19 он вместе с южанами завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Станислав Крицюк покидает «Краснодар».

Футбольный клуб «Краснодар» и Станислав Крицюк достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.

ФК «Краснодар» благодарит Станислава Крицюка за игру и желает успехов в дальнейшей карьере! 👏🏻✊🏻https://t.co/u3xGFrehd1 pic.twitter.com/POQUBZI29s — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 20, 2020

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