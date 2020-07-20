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    «Краснодар» объявил об уходе Крицюка

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    ФК «Краснодар» сообщил о расторжении контракта с вратарем Станиславом Крицюком.

    Станислав Крицюк
    Станислав Крицюк

    Стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества. Соглашение истекало 31 июля 2020 года, однако было принято решение прекратить его действие на несколько недель раньше.

    Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что Крицюк испытывает проблемы со здоровьем, поэтому попрощался с командой около двух-трех недель назад.

    29-летний Крицюк выступал за «Краснодар» с 2016 года. Он провел за команду 72 матча, в 33 из которых отстоял на ноль.

    По итогам сезона-2018/19 он вместе с южанами завоевал бронзовые медали чемпионата России.

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