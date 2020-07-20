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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Брайтон энд Хоув Альбион — Ньюкасл. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.07.2020)

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    В 20:00 в АПЛ начнётся матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ньюкасл».

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    Составы команд:

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Tariq Lamptey, Льюис Данк, Адам Уэбстер, Daniel Burn, Дэйл Стивенс, Ив Биссума, Леандро Троссард, Паскаль Гросс, Аарон Муй, Ниль Мопе.

    «Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Эмиль Крафт, Федерико Фернандес, Javier Manquillo, Дэнни Роуз, Джонджо Шелви, Аллан Сент-Максимен, Мэтт Ритчи, Мигель Альмирон, Набиль Бенталеб, Dwight Gayle.

    Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ньюкасл» со счетом 0:1. 0

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