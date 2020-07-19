Юран: Место «Химок» в РПЛ продали другому клубу

Главный тренер «Химок»заявил, что местов Российской премьер-лиге (РПЛ) было продано.

В минувшем розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Химки» заняли второе место и получили прямую путевку в РПЛ на предстоящий сезон.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщал, что «Химки» предоставили в РФС гарантии бюджета, который позволяет клубу заявиться в РПЛ, но выступать команда будет в ФНЛ.

В четверг, 16 июля, стало известно, что «Химки» определятся с лигой, в которой будут выступать в сезоне-2020/21, после полуфинала Кубка России.

«Сейчас все задаются вопросом, где "Химки" будут играть в следующем сезоне? Отвечаю. В последнее время мне поступала информация сразу из нескольких источников.

Почему нам мешают зайти в РПЛ? Оказывается, как мне говорят источники, наше место в премьер-лиге якобы уже продано! И деньги лежат на депозите.

Поэтому я хочу обратиться к РФС и к прокуратуре Московской области, чтобы они взяли эту ситуацию на контроль.

На протяжении последних недель мне звонили несколько источников и говорили, что за нашей спиной место "Химок" в премьер-лиге якобы продали.

Уже вроде бы достигнута договоренность, деньги — на депозите. Отсюда и появляются все эти вбросы, что мы — в ФНЛ.

Сегодня мы доказали, что команда "Химки" по праву заслужила играть в премьер-лиге. Какие еще нужны аргументы?

Заявляю ответственно. Мы готовы играть в РПЛ с бюджетом в 350 миллионов.

Об этом, кстати, ранее заявлял министр физической культуры и спорта Московской области. Мы не просим никаких миллиардов. Почему нам всячески мешают?», — заявил Юран в интервью «Спорт-Экспрессу».

В воскресенье, 19 июля, «Химки» нанесли поражение екатеринбургскому «Уралу» в полуфинале Кубка России со счетом 3:1 и вышли в финал, в котором встретятся с победителем матча между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». 0