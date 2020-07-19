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    Юран: «Химки» доказали, что должны играть в РПЛ

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    Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал выход команды в финал Кубка России после победы над «Уралом» со счетом 3:1.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    «Ребята — молодцы. Для меня важны самоотдача, характер, ошибку я могу простить. Я доносил до них это. Обыграть "Урал" на их поле — это показатель. Сегодня мы на поле увидели, что это команда премьер-лиги. Мы не играем по счету, мы ждем терпим, дорабатываем на каждой позиции. Мы не смотрим на табло, мы реагируем только на свисток арбитра», — сказал Юран в эфире канала «Матч Премьер», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Тренер выразил уверенность в том, что «Химки» дадут бой «Зениту» или «Спартаку» в финале турнира:

    «У этой команды есть будущее. Эта команда доказала по праву, что должна играть в премьер-лиге. Мы смотрели "Урал", он в концовке дожимал и вырвал победы. Сейчас чувствуется опустошенность. Сейчас мы вернемся на базу. Посмотрим, кто будет финалистом: "Зенит" или "Спартак". Кубок — это один матч, почему нет? Бой дадим или "Спартаку", или "Зениту". Даже не сомневайтесь. Поле прекрасное, арена отличная. Парни просто молодцы, снимаю шляпу перед ними. Это их финал». 0

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