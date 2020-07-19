«Урал» — «Химки»: команды объявили составы на полуфинал Кубка России

Игроки «Урала»
«Урал»
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Бавин, Емельянов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Кухарчик, Погребняк.
Запасные: Полетаев, Мамин, Насыров, Ароян, Вилюш, Золотов, Ефремов, Магомадов, Гусейнов, Панюков.
«Химки»: Лантратов, Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.
Запасные: Барков, Хомич, Генералов, Тихонов, Евдокимов, Мурнин, Кухарчук, Маляров, Георгиевский, Мишуков, Конате, Алиев.
Встреча начнется в 13:00 мск.
Коэффициент на победу «Урала» — 1,60, на ничью — 3,95, на победу «Химок» — 6,45.
Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0