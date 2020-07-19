«Урал» — «Химки»: команды объявили составы на полуфинал Кубка России

Стали известны составына матч 1/2 финала Кубка России, который состоится сегодня, 19 июля.

«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Бавин, Емельянов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Кухарчик, Погребняк.

Запасные: Полетаев, Мамин, Насыров, Ароян, Вилюш, Золотов, Ефремов, Магомадов, Гусейнов, Панюков.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн.

Запасные: Барков, Хомич, Генералов, Тихонов, Евдокимов, Мурнин, Кухарчук, Маляров, Георгиевский, Мишуков, Конате, Алиев.

Встреча начнется в 13:00 мск.

Коэффициент на победу «Урала» — 1,60, на ничью — 3,95, на победу «Химок» — 6,45.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0