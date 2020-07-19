Тоттенхэм — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.07.2020)

Составы команд:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Серж Орье, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо, Сон Хын Мин, Гарри Кейн, Лукас Моура.
«Лестер»: Каспер Шмейхель, Уэс Морган, Джонни Эванс, Райан Беннетт, Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Вильфред Ндиди, Люк Томас, Джейми Варди, Харви Льюис Барнс, Айосе Перес.
Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Тоттенхэм» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 2:0. 0