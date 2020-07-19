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    «Тоттенхэм» — «Лестер». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Тоттенхэм — Лестер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (19.07.2020)

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    В 18:00 в АПЛ начнётся матч «Тоттенхэм» — «Лестер».

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    Составы команд:

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Серж Орье, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо, Сон Хын Мин, Гарри Кейн, Лукас Моура.

    «Лестер»: Каспер Шмейхель, Уэс Морган, Джонни Эванс, Райан Беннетт, Джеймс Джастин, Юри Тилеманс, Вильфред Ндиди, Люк Томас, Джейми Варди, Харви Льюис Барнс, Айосе Перес.

    Предыдущий матч соперников: «Лестер» — «Тоттенхэм» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 2:0. 0

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