Семак: Благодарю «Спартак» за хороший матч, за сумасшедшую самоотдачу

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу команды в полуфинале Кубка России со(2:1).

«Хорошая, интересная игра. С нашей стороны хороший получился первый тайм, где мы забили два мяча, могли еще забить — хороший момент был у Азмуна.

Что касается соперника, то можно только поблагодарить "Спартак" за хороший матч, за сумасшедшую самоотдачу.

Сегодня был настоящий кубковый матч с изобилием спорных решений, карточек, но это эмоции.

Поэтому я доволен ребятами — всеми, кто начинал в старте и вышел на замену. Будем готовиться к финалу. Спасибо большое болельщикам за поддержку.

Спасибо игрокам за тяжелый и непростой кубковый матч. Но самое важное, что мы завоевали право играть в финале.

Не назову этот режим энергосберегающим. На мой взгляд, очень здорово сыграл Айртон, который очень активно подключался, быстрый игрок.

То же самое можно сказать и о Ларссоне с Бакаевым, которые создавали остроту на флангах с последующими передачами в штрафную, где Соболев сегодня был хорош.

И моменты, которые возникали у наших ворот, [происходили] как раз после фланговых передач.

Потому что Соболев очень грамотно, на мой взгляд, открывался за спину одного из наших центральных защитников, и оставался один в один с нашими крайними защитниками, которые не отличаются высоким ростом.

Добавив одного игрока, мы эту проблему решили. Плюс — Осорио быстрый игрок, и против Айртона это сыграло свою роль, остроты стало гораздо меньше. В принципе, все абсолютно по делу.

Дойти в финал абсолютно непросто. Любая команда, которая оказывается в финале, его достойна.

Если вспомнить предыдущие финалы, то и ЦСКА играл с "Химками" был счет 1:0, и когда "Зенит" играл с "Сибирью" был счет 1:0. То есть эти матчи проходят очень сложно.

Запредельные эмоции, самоотдача — легкой прогулки не будет вне зависимости от того, кто попал в финал. Главное, что мы туда вышли, будем готовиться к этому матчу», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0