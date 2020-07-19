«Краснодар» — «Динамо»: составы, прогноз, коэффициенты

Кирилл Панченко
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«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Черников, Олссон, Кабелла, Берг.
Запасные: Адамов, Фьолусон, Мацукатов, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.
«Динамо»: Лещук, Рыков, Морозов, Шунич, Евгеньев, Жоаозиньо, Каборе, Нойштедтер, Школик, Данилин, Грулев.
Запасные: Шунин, Ордец, Соснин, Карапузов, Рауш, Хильемарк, Панченко, Комличенко, Игбун, Нжи, Филипп.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 1.76, на успех «Динамо» — 5.95, на ничью — 3.92. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.