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    Панченко и Комличенко остались в запасе «Динамо» на матч с «Краснодаре»

    «Краснодар» — «Динамо»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Динамо» на перенесенный матч 23-го тура РПЛ, который в Краснодаре и начнется в 20:30 по московскому времени.

    Кирилл Панченко
    Кирилл Панченко

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Уткин, Черников, Олссон, Кабелла, Берг.

    Запасные: Адамов, Фьолусон, Мацукатов, Сулейманов, Сергеев, Кутовой.

    «Динамо»: Лещук, Рыков, Морозов, Шунич, Евгеньев, Жоаозиньо, Каборе, Нойштедтер, Школик, Данилин, Грулев.

    Запасные: Шунин, Ордец, Соснин, Карапузов, Рауш, Хильемарк, Панченко, Комличенко, Игбун, Нжи, Филипп.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Краснодару». Коэффициент на его победу — 1.76, на успех «Динамо» — 5.95, на ничью — 3.92. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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