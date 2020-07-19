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    Гендиректор «Химок» Иванов: У нас есть шансы выиграть Кубок

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    Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал победу над «Уралом» в полуфинале Кубка России.

    Василий Иванов
    Василий Иванов

    «Заслуженно победили, хорошо сыграли. Хочу поблагодарить тренерский штаб. Мы готовились к финалу при серьезном психологическом давлении. Но штаб во главе Юрана сработал здорово. Это не чей-то багаж, а полностью заслуга нынешнего штаба.

    С удовольствием сыграем в финале со "Спартаком" или "Зенитом". Предпочтений нет. Все всё понимают. У нас есть шансы выиграть кубок. Почему нет? Мы не мальчики для битья, и доказали это в предыдущих матчах», — цитирует Иванова «Чемпионат».

    «Что касается будущего, уверен, мы пойдем в РПЛ. Ребята этого заслуживают», — добавил он.

    Напомним, «Химки» обыграли «Урал» со счетом 3:1. 0

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