Гендиректор «Химок» Иванов: У нас есть шансы выиграть Кубок

Генеральный директорпрокомментировал победу надв полуфинале Кубка России.

«Заслуженно победили, хорошо сыграли. Хочу поблагодарить тренерский штаб. Мы готовились к финалу при серьезном психологическом давлении. Но штаб во главе Юрана сработал здорово. Это не чей-то багаж, а полностью заслуга нынешнего штаба.

С удовольствием сыграем в финале со "Спартаком" или "Зенитом". Предпочтений нет. Все всё понимают. У нас есть шансы выиграть кубок. Почему нет? Мы не мальчики для битья, и доказали это в предыдущих матчах», — цитирует Иванова «Чемпионат».

«Что касается будущего, уверен, мы пойдем в РПЛ. Ребята этого заслуживают», — добавил он.

Напомним, «Химки» обыграли «Урал» со счетом 3:1. 0