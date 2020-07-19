Газизов рассказал о будущем Тедеско в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака»ответил на вопрос о будущем главного тренера красно-белыхпосле поражения от(1:2) в матче полуфинала Кубка России.

«Остается ли Тедеско на следующий сезон? У нас другого тренера нет. Я даже не сомневаюсь в этом», — сказал Газизов «Спорт-Экспрессу».

«Спартак» с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров и не выступит в следующем сезоне в еврокубках.

«Повлияет ли непопадание в еврокубки на трансферную политику? Бюджет будет сбалансирован.

Приобретения будут точечные. Те, которые позволят играть в тот футбол, что хочет Доменико Тедеско.

Продажи? Сейчас не хотелось бы говорить, все-таки тяжелый матч был. Будут точечные усиления и сбалансированный состав.

В моем понимании и в понимании тренера нужны маленькие изменения», — сказал Газизов. 0