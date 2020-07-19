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    Газизов рассказал о будущем Тедеско в «Спартаке»

    Футбол Спартак Кубок России Футбол России Зенит
    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос о будущем главного тренера красно-белых Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» (1:2) в матче полуфинала Кубка России.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Остается ли Тедеско на следующий сезон? У нас другого тренера нет. Я даже не сомневаюсь в этом», — сказал Газизов «Спорт-Экспрессу».

    «Спартак» с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров и не выступит в следующем сезоне в еврокубках.

    «Повлияет ли непопадание в еврокубки на трансферную политику? Бюджет будет сбалансирован.

    Приобретения будут точечные. Те, которые позволят играть в тот футбол, что хочет Доменико Тедеско.

    Продажи? Сейчас не хотелось бы говорить, все-таки тяжелый матч был. Будут точечные усиления и сбалансированный состав.

    В моем понимании и в понимании тренера нужны маленькие изменения», — сказал Газизов. 0

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