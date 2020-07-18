Суарес: «Барселона» должна быть самокритичной

Нападающийпрокомментировал предстоящее противостояние в Лиге чемпионов, где каталонцы в 1/8 финала сыграют с

«Сейчас мы переживаем трудные моменты, как это уже бывало и раньше. Пришло время осознать, что когда мы не достигаем желаемого, лучше быть самокритичными, чтобы быть сильнее в будущем.

Теперь нужно провести последний матч в Ла Лиге ради престижа этой футболки, которая заслуживает большого уважения. После этого отдохнем и подготовимся к Лиге чемпионов. Мы будем бороться вместе до конца и подарим радость нашим болельщикам, которые так этого заслуживают! Вперед, "Барса"!» — написал уругваец в Instagram.

Первый матч между «Барселоной» и «Наполи» прошел в Неаполе и завершился со счетом 1:1, ответный состоится 8 августа в Барселоне. 0