ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин Зидан и Серхио РамосЗвук неизбежности. «Реал» завоевал 34-й титул в Ла Лиге на фоне провала «Барселоны»
  • 07:00
    • Халк может вернуться в «Зенит»
  • 23:54
    • «Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» и практически обезопасил себя от вылета
  • 23:17
    • «Спартак» приостановил тренировки из-за коронавируса
  • 22:48
    • Неймар и «Пари Сен-Жермен» ведут переговоры о продлении контракта
  • 22:21
    • Экс-вратарь «Спартака» проходит просмотр в «Монако»
    Все новости спорта

    Суарес: «Барселона» должна быть самокритичной

    Футбол Футбол Испании Примера (Ла Лига) Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал предстоящее противостояние в Лиге чемпионов, где каталонцы в 1/8 финала сыграют с «Наполи».

    Луис Суарес
    Луис Суарес

    «Сейчас мы переживаем трудные моменты, как это уже бывало и раньше. Пришло время осознать, что когда мы не достигаем желаемого, лучше быть самокритичными, чтобы быть сильнее в будущем.

    Теперь нужно провести последний матч в Ла Лиге ради престижа этой футболки, которая заслуживает большого уважения. После этого отдохнем и подготовимся к Лиге чемпионов. Мы будем бороться вместе до конца и подарим радость нашим болельщикам, которые так этого заслуживают! Вперед, "Барса"!» — написал уругваец в Instagram.

    Первый матч между «Барселоной» и «Наполи» прошел в Неаполе и завершился со счетом 1:1, ответный состоится 8 августа в Барселоне. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Звук неизбежности. «Реал» завоевал 34-й титул в Ла Лиге на фоне провала «Барселоны»
  • Вчера в 21:54
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити»
  • 1.80
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Арсенал» оказать сопротивление «Сити»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Поразит ли зрителей самая результативная команда Серии А?
  • «Верона» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Справится ли «Милан» дома с непростым соперником?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 18 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Верона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.64
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рух Брест — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Урал — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Галатасарай — Гезтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Кальяри — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры