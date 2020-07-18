Норвич Сити — Бёрнли. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.07.2020)

Составы команд:
«Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, Джамаль Льюис, Timm Klose, Онель Эрнандес, Тодд Кантвелл, Эмилиано Буэндия, Кенни Маклин, Александер Тетти, Ральф Ферман.
«Бёрнли»: Ник Поуп, Джеймс Тарковски, Эрик Питерс, Филлип Бардсли, Кевин Лонг, Йоханн Берг Гудмундссон, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Крис Вуд, Ник Поуп.
Предыдущий матч соперников: «Бёрнли» — «Норвич Сити» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бёрнли» со счетом 1:3. 0