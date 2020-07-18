Мидлсбро — Кардифф Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.07.2020)

Составы команд:
«Мидлсбро»: Эйнсли Пирс, Анферни Дейкстел, George Friend, Dael Fry, Марвин Джонсон, Маркус Таверньер, Джонатан Хаусон, Патрик Робертс, Джордж Сэвилл, Djed Spence, Эшли Флетчер.
«Кардифф Сити»: Алекс Смитис, Джо Беннетт, Шон Моррисон, Леандро Бакуна, Кёртис Нельсон, Уилл Волкс, Джо Раллс, Lee Tomlin, Nathaniel Mendez-Laing, Жуниор Хойлетт, Роберт Глатцель.
Предыдущий матч соперников: «Кардифф Сити» — «Мидлсбро» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Мидлсбро» со счетом 2:1. 0