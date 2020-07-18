Халл Сити — Лутон Таун: смотреть онлайн, прямая трансляция (18.07.2020)

В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Лутон Таун» — «Халл Сити» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Лутон Таун»).

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