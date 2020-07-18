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    Газизов пообещал аккуратно подходить ко всем трансферам

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «По бюджету 40–50 миллионов евро — это не соответствует действительности. Он будет сбалансированным из-за ситуации в мире.

    Ко всем трансферам будем подходить аккуратно. Урунов — первая цель? Понятно, многие говорят про игроков из "Уфы". Да, там есть ребята, которые выросли, но давайте подождем.

    Разговоры, что нам нужно продать кого-то из лидеров? Наша задача — выигрывать титулы. Этим все сказано. Мы должны сбалансировать команду, экономическую ситуацию, но и должны завоевывать трофеи. А это нужно делать с хорошими и сильными игроками», — цитирует Газизова «Чемпионат». 0

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