Газизов пообещал аккуратно подходить ко всем трансферам

Генеральный директор «Спартака»рассказал о планах команды на летнее трансферное окно.

«По бюджету 40–50 миллионов евро — это не соответствует действительности. Он будет сбалансированным из-за ситуации в мире.

Ко всем трансферам будем подходить аккуратно. Урунов — первая цель? Понятно, многие говорят про игроков из "Уфы". Да, там есть ребята, которые выросли, но давайте подождем.

Разговоры, что нам нужно продать кого-то из лидеров? Наша задача — выигрывать титулы. Этим все сказано. Мы должны сбалансировать команду, экономическую ситуацию, но и должны завоевывать трофеи. А это нужно делать с хорошими и сильными игроками», — цитирует Газизова «Чемпионат». 0