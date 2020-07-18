Блэкберн Роверс — Рединг. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (18.07.2020)

Составы команд:
«Блэкберн Роверс»: Кристьян Уолтон, Райан Ньямб, Брэдли Джонсон, Адам Армстронг, Джо Ротуэлл, Бен Бреретон, Lewis Holtby, Дарра Ленихен, Льюис Трэвис, Joe Rankin-Costello, Hayden Carter.
«Рединг»: Кристофер Гантер, Майкл Моррисон, Эндрю Риномота, Джон Свифт, Томас Макинтайр, Яку Мейте, Майкл Олисе, Tyler Blackett, Омар Ричардс, Рафаэл, Георге Пушкаш.
Предыдущий матч соперников: «Рединг» — «Блэкберн Роверс» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0