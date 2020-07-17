Хаддерсфилд Таун — Вест Бромвич. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (17.07.2020)

Составы команд:
«Хаддерсфилд Таун»: Harry Toffolo, Джонатан Хогг, Жуниньо Бакуна, Trevoh Chalobah, Chris Willock, Richard Stearman, Fraizer Campbell, Кристофер Шиндлер, Энди Кинг, Lewis O'Brien, Jonas Loessl.
«Вест Бромвич»: Сэм Джонстон, Hal Robson-Kanu, Адесево Аджайи, Джейк Ливермор, Мэтт Филлипс, Матеус Перейра, Конор Таунсенд, Ромен Сойерс, Ahmed Hegazy, Dara O'Shea, Грэйди Диангана.
Предыдущий матч соперников: «Вест Бромвич» — «Хаддерсфилд Таун» 4:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Бромвич» со счетом 1:2. 0