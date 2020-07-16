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    Ворскла — Мариуполь: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Ворскла — Мариуполь (16.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Ворскла
    В 17:00 в плей-офф за право остаться украинской Премьер-лиги начнётся матч «Ворскла» — «Мариуполь».

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    Последний матч между собой: «Мариуполь» — «Ворскла» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Мариуполь»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ворскла» — «Мариуполь». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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