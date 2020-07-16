Ворскла — Мариуполь (16.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

В 17:00 в плей-офф за право остаться украинской Премьер-лиги начнётся матч

Последний матч между собой: «Мариуполь» — «Ворскла» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Мариуполь»).

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