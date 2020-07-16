Слуцкий: Игра никак не на 0:0, но она, к сожалению, закончилась именно так

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0).

«Хотелось бы больше, чем одно очко. Моментов создали достаточно большое количество.

Были моменты и у "Ростова", справедливости ради. Игра никак не на 0:0, но она, к сожалению, закончилась именно так.

Хвича не забивает? Следующий шаг — будет иметь высокую конкретику, а не только ярко выглядеть. Замена Макарова связана с повреждением.

"Спартак" — это всегда вызов для любой команды, одна их самых больших команд России. Матч должен быть ярким и эмоциональным», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала РПЛ. 0