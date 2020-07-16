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    Слуцкий: Игра никак не на 0:0, но она, к сожалению, закончилась именно так

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0).

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Хотелось бы больше, чем одно очко. Моментов создали достаточно большое количество.

    Были моменты и у "Ростова", справедливости ради. Игра никак не на 0:0, но она, к сожалению, закончилась именно так.

    Хвича не забивает? Следующий шаг — будет иметь высокую конкретику, а не только ярко выглядеть. Замена Макарова связана с повреждением.

    "Спартак" — это всегда вызов для любой команды, одна их самых больших команд России. Матч должен быть ярким и эмоциональным», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала РПЛ. 0

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