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    «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Саутгемптон — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (16.07.2020)

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    В 22:15 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

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    Составы команд:

    «Саутгемптон»: Алекс Маккарти, Янник Вестергор, Джеймс Уорд-Праус, Jake Vokins, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль, Нейтан Редмонд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Уильям Смоллбоун, Дэнни Ингс, Майкл Обафеми.

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Tariq Lamptey, Льюис Данк, Адам Уэбстер, Daniel Burn, Дэйл Стивенс, Леандро Троссард, Соломон Марч, Дэви Проппер, Ниль Мопе, Гленн Мюррей.

    Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Саутгемптон» со счетом 1:0. 0

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