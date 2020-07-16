Саутгемптон — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (16.07.2020)

Составы команд:
«Саутгемптон»: Алекс Маккарти, Янник Вестергор, Джеймс Уорд-Праус, Jake Vokins, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль, Нейтан Редмонд, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Уильям Смоллбоун, Дэнни Ингс, Майкл Обафеми.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Tariq Lamptey, Льюис Данк, Адам Уэбстер, Daniel Burn, Дэйл Стивенс, Леандро Троссард, Соломон Марч, Дэви Проппер, Ниль Мопе, Гленн Мюррей.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Саутгемптон» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Саутгемптон» со счетом 1:0. 0