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    СМИ: Погба подпишет с «МЮ» новый контракт

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продлит контракт с клубом, сообщает The Sun.

    Поль Погба
    Поль Погба

    По информации издания, обновленное соглашение 27-летнего француза будет рассчитано на пять лет. Отмечается, что Погба отказался от идеи покинуть «МЮ», так как доволен текущей ситуацией в клубе. Ожидается, что манкунианцы объявят о продлении контракта с хавбеком в конце сезона.

    Действующее соглашение Погба рассчитано до лета 2021 года, контракт футболиста включает в себя опцию автоматического продления на один сезон.

    В сезоне-2019/20 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей, в котором забил один гол и сделал четыре результативные передачи. 0

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