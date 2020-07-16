СМИ: Погба подпишет с «МЮ» новый контракт

Полузащитникпродлит контракт с клубом, сообщает The Sun.

По информации издания, обновленное соглашение 27-летнего француза будет рассчитано на пять лет. Отмечается, что Погба отказался от идеи покинуть «МЮ», так как доволен текущей ситуацией в клубе. Ожидается, что манкунианцы объявят о продлении контракта с хавбеком в конце сезона.

Действующее соглашение Погба рассчитано до лета 2021 года, контракт футболиста включает в себя опцию автоматического продления на один сезон.

В сезоне-2019/20 Погба провел за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей, в котором забил один гол и сделал четыре результативные передачи. 0