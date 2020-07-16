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    Эвертон — Астон Вилла: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Эвертон — Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.07.2020)

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    В 20:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Эвертон» — «Астон Вилла».

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    Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Эвертон» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Астон Вилла»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Эвертон» — «Астон Вилла». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

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