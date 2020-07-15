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    Урал — Арсенал Тула: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Урал — Арсенал Тула: смотреть онлайн, прямая трансляция (15.07.2020)

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    В 16:00 в РПЛ начнётся матч «Урал» — «Арсенал Тула».

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    Последний матч между собой: «Урал» — «Арсенал Тула» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Урал» — «Арсенал Тула». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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