Сетьен: Я вижу себя тренером «Барселоны» в следующем сезоне

Главный тренервыразил уверенность в завтрашнем дне. Он хочет продолжить работу с «каталонцами» в следующем сезоне.

«Конечно, я вижу себя тренером "Барселоны" в следующем сезоне. То, что происходит в данный момент, уже было и раньше. Реальность такова, что иногда не получается достичь своих целей. Или же достигаешь, но твою работу еще должны оценить.

Дело не только в результате, но и в восприятии того, является ли проделанная работа хорошей или нет. Я вижу это именно так и хотел бы, чтобы работа оценивалась именно с такой точки зрения. Еще можно много добиться, но, конечно, я думаю о продолжении работы в следующем сезоне», — цитирует Сетьена Sport.es. 0