«Реал» установил ценник на Себальоса

Мадридскийопределился с ценником на своего полузащитника, информирует Marca.

По данным источника, «Королевский клуб» готов расстаться с игроком за 25 миллионов евро.

В этом сезоне Себальос играет на правах аренды за «Арсенал». На счету 23-летнего испанца 32 матча, два гола и две голевые передачи.

Кроме того, из «Реала» может уйти Хесус Вальехо, сейчас находящийся в аренде в «Гранаде». «Сливочные» хочтят продать 23-летнего испанца, но намерены следить за его развитием.

Также клуб может покинуть полузащитник Хорхе де Фрутос, выступающий за «Райо Вальекано». Им интересуются «Сельта» и «Бетис», сумма возможной сделки составляет 10 миллионов евро. 0