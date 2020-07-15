Ньюкасл — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.07.2020)

Составы команд:
«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Fabian Schaer, Эмиль Крафт, Федерико Фернандес, Деандре Йедлин, Джонджо Шелви, Аллан Сент-Максимен, Мэтт Ритчи, Мигель Альмирон, Набиль Бенталеб, Dwight Gayle.
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Серж Орье, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Гарри Кейн.
Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0