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    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ньюкасл — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.07.2020)

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    В 20:00 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм».

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    Составы команд:

    «Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Fabian Schaer, Эмиль Крафт, Федерико Фернандес, Деандре Йедлин, Джонджо Шелви, Аллан Сент-Максимен, Мэтт Ритчи, Мигель Альмирон, Набиль Бенталеб, Dwight Gayle.

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Серж Орье, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Гарри Кейн.

    Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0

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