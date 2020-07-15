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    Алексей Миранчук: Николич — европейский тренер

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук рассказал, как стала меняться команда с приходом Марко Николича на пост главного тренера.

    Марко Николич
    Марко Николич

    «Чувствуется, что Николич — это европейский тренер. Все понимают, что у нас короткий период для подготовки, у всех концентрация в разы выше, потому что нам нужна Лига чемпионов, мы привыкли в ней играть.

    Думаю, что добавилось больше тактических упражнений, мы стали больше работать над перемещениями. Он начал прививать нам стремление к ударам с центральных позиций, без ударов нет голов», — сказал Миранчук в интервью телеканалу «Россия 24».

    Напомним, в начале июня Николич сменил на посту главного тренера столичной команды Юрия Семина. 0

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