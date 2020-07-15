Алексей Миранчук: Николич — европейский тренер

Полузащитникрассказал, как стала меняться команда с приходомна пост главного тренера.

«Чувствуется, что Николич — это европейский тренер. Все понимают, что у нас короткий период для подготовки, у всех концентрация в разы выше, потому что нам нужна Лига чемпионов, мы привыкли в ней играть.

Думаю, что добавилось больше тактических упражнений, мы стали больше работать над перемещениями. Он начал прививать нам стремление к ударам с центральных позиций, без ударов нет голов», — сказал Миранчук в интервью телеканалу «Россия 24».

Напомним, в начале июня Николич сменил на посту главного тренера столичной команды Юрия Семина. 0