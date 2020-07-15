Манчестер Сити — Борнмут. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.07.2020)

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Бенжамен Менди, Николас Отаменди, Илкай Гюндоган, Давид Сильва, Фернандиньо, Габриэл Жезус, Бернарду Силва, Phil Foden.
«Борнмут»: Арон Ремсдейл, Стив Кук, Jack Stacey, Диего Рико, Lloyd Kelly, Дэн Гослинг, Джошуа Кинг, Хефферсон Лерма, Джуниор Станислас, Филип Биллинг, Доминик Соланке.
Предыдущий матч соперников: «Борнмут» — «Манчестер Сити» 1:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Борнмут» со счетом 0:2. 0