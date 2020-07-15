Федун предложил запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит

Леонид Федун
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«Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. Мы ничего не можем поменять. Предлагаю запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит — тогда мы будем чемпионами.
Без понятия, кто будет судить матч с "Зенитом" в полуфинале. Нам без разницы. Ну, будет Вилков, что сделаешь? Тогда можно не выходить даже на матч», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
Также в беседе с болельщиком Федун заявил, что готов продать «Спартак» фанатам за один рубль, но усомнился, что у них найдется 10 миллиардов каждый год на содержание команды. 0