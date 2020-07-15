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    Федун предложил запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит

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    Владелец «Спартака» Леонид Федун после победы «красно-белых» в матче 29-го тура РПЛ над «Ахматом» (3:0) высказался о судействе.

    Леонид Федун
    Леонид Федун

    «Сказал ребятам, что так надо отвечать на судейские дела. Мы ничего не можем поменять. Предлагаю запустить хэштег #СудитеСпартакКакЗенит — тогда мы будем чемпионами.

    Без понятия, кто будет судить матч с "Зенитом" в полуфинале. Нам без разницы. Ну, будет Вилков, что сделаешь? Тогда можно не выходить даже на матч», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

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