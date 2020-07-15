Бристоль Сити — Сток Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.07.2020)

Составы команд:
«Бристоль Сити»: Даниел Бентли, Натан Бейкер, Томаш Калас, Филип Бенкович, Джек Хант, Jay Dasilva, Korey Smith, Андреас Вайман, Джейми Патерсон, Фамара Дьедиу, Наки Уэллс.
«Сток Сити»: Адам Дэвис, Дэнни Батт, James Chester, Томми Смит, Бруно Мартинс Инди, Джеймс Макклин, Ли Грегори, Сэм Клукас, Джордан Казинс, Ник Пауэлл, Сэм Воукс.
Предыдущий матч соперников: «Сток Сити» — «Бристоль Сити» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бристоль Сити» со счетом 2:1. 0