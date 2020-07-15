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    «Бристоль Сити» — «Сток Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Бристоль Сити — Сток Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Сток Сити
    В 19:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Бристоль Сити» — «Сток Сити».

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    Составы команд:

    «Бристоль Сити»: Даниел Бентли, Натан Бейкер, Томаш Калас, Филип Бенкович, Джек Хант, Jay Dasilva, Korey Smith, Андреас Вайман, Джейми Патерсон, Фамара Дьедиу, Наки Уэллс.

    «Сток Сити»: Адам Дэвис, Дэнни Батт, James Chester, Томми Смит, Бруно Мартинс Инди, Джеймс Макклин, Ли Грегори, Сэм Клукас, Джордан Казинс, Ник Пауэлл, Сэм Воукс.

    Предыдущий матч соперников: «Сток Сити» — «Бристоль Сити» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Бристоль Сити» со счетом 2:1. 0

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