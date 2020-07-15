Бёрнли — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.07.2020)

Составы команд:
«Бёрнли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Филлип Бардсли, Кевин Лонг, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Эрик Питерс, Крис Вуд, Ник Поуп.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Рубен Винагре, Адама Траоре, Рауль Хименес, Даниэл Поденсе, Диогу Жота.
Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Бёрнли» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бёрнли» со счетом 1:0. 0