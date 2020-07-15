Бирмингем Сити — Чарльтон Атлетик. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.07.2020)

Составы команд:
«Бирмингем Сити»: Ли Кэмп, Кристиан Педерсен, Марк Робертс, Максим Колен, Дэниэл Кроули, Лукас Юткевич, J.Bela, Харли Дин, Гари Гарднер, Иван Шуньич, Скотт Хоган.
«Чарльтон Атлетик»: Диллон Филлипс, Adam Matthews, Томас Локьер, Джейсон Пирс, Джонатан Уильямс, Aiden McGeady, Мэкоэли Бонне, Джош Каллен, Tomer Hemed, Sam Field, Alfie Doughty.
Предыдущий матч соперников: «Чарльтон Атлетик» — «Бирмингем Сити» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бирмингем Сити» со счетом 1:0. 0