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    Аршавин: Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием

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    Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин выразил свои мысли по поводу неудач «Спартака». Команда Доменико Тедеско занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    «Что происходит в "Спартаке"? Не знаю. Полный хаос, бардак, нет стратегии. С одной стороны, для "Зенита" это хорошо. Минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. "Зенит" должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами.

    "Спартаку" надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это ещё больше. Даже уже злорадствовать не интересно. Там Владислав Николаевич только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: "Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим". Уже даже обыграть "Спартак" стало заурядным событием», — цитирует Аршавина «Фонтанка». 0

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