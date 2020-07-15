Арсенал Лондон — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.07.2020)

Составы команд:
«Арсенал Лондон»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Kieran Tierney, Rob Holding, Давид Луис, Лукас Торрейра, Седрик Суареш, Рейсс Нелсон, Гранит Джака, Александр Ляказетт, Николя Пепе, Букайо Сака.
«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум, Алекс Окслейд-Чемберлен, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон» 5:5 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 0:2. 0