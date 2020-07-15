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    «Арсенал Лондон» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Арсенал Лондон — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.07.2020)

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    В 22:15 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Арсенал Лондон» — «Ливерпуль».

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    Составы команд:

    «Арсенал Лондон»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Kieran Tierney, Rob Holding, Давид Луис, Лукас Торрейра, Седрик Суареш, Рейсс Нелсон, Гранит Джака, Александр Ляказетт, Николя Пепе, Букайо Сака.

    «Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум, Алекс Окслейд-Чемберлен, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах.

    Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Арсенал Лондон» 5:5 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ливерпуль» со счетом 0:2. 0

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