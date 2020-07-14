Вест Бромвич — Фулхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.07.2020)

Составы команд:
«Вест Бромвич»: Сэм Джонстон, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Ahmed Hegazy, Dara O'Shea, Джейк Ливермор, Матеус Перейра, Камил Гросицки, Ромен Сойерс, Грэйди Диангана, Чарльз Остин.
«Фулхэм»: Марек Родак, Майкл Гектор, Денис Одои, Тим Рим, Джо Брайан, Бобби Рид, Иван Кавалейру, Harrison Reed, Антони Кнокар, Joshua Onomah, Александр Митрович.
Предыдущий матч соперников: «Фулхэм» — «Вест Бромвич» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Бромвич» со счетом 1:0. 0