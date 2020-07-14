Миллуолл — Блэкберн Роверс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.07.2020)

Составы команд:
«Миллуолл»: Шон Хатчинсон, Джейк Купер, Джед Уоллес, Томас Брэдшоу, Шейн Фергюсон, Малон Ромео, Алекс Пирс, Райан Леонард, Райан Вудс, Мейсон Беннетт, Бартош Бьялковски.
«Блэкберн Роверс»: Кристьян Уолтон, Брэдли Джонсон, Адам Армстронг, Дэнни Грэм, Dominic Samuel, Стюарт Даунинг, Tosin Adarabioyo, Дарра Ленихен, Льюис Трэвис, Эллиотт Беннетт, Joe Rankin-Costello.
Предыдущий матч соперников: «Блэкберн Роверс» — «Миллуолл» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Миллуолл» со счетом 1:0. 0