Мещерякова не интересует мнение Семина

Анатолий Мещеряков
ФК «Локомотив»
Семин призвал уйти в отставку гендиректора Василия Кикнадзе за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщика.
«Меня не интересует, что там опубликовал Юрий Палыч. Я ничего не видел, при этом не присутствовал и не могу комментировать того.
Кикнадзе признался, что показал неприличный жест? Все могут рассматривать все, что хотят. Не комментирую того, что не знаю. Как поет Карузо со слов своего знакомого — не определяю», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс». 0