Мещерякова не интересует мнение Семина

Председатель совета директоров «Локомотива»отреагировал на публикацию в Instagram бывшего главного тренера «железнодорожников»

Семин призвал уйти в отставку гендиректора Василия Кикнадзе за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщика.

«Меня не интересует, что там опубликовал Юрий Палыч. Я ничего не видел, при этом не присутствовал и не могу комментировать того.

Кикнадзе признался, что показал неприличный жест? Все могут рассматривать все, что хотят. Не комментирую того, что не знаю. Как поет Карузо со слов своего знакомого — не определяю», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс». 0