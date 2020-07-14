Лутон Таун — Куинз Парк Рейнджерс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.07.2020)

Составы команд:
«Лутон Таун»: Симон Слуга, Дэниел Поттс, Сонни Брэдли, Cameron Carter-Vickers, Джеймс Бри, Люк Берри, Эллиотт Ли, Эндрю Шинни, Пелли Раддок, Гарри Корник, Джеймс Коллинз.
«Куинз Парк Рейнджерс»: Джо Ламли, Джефф Кэмерон, Анхель Ранхель, Йоанн Барбе, Люк Амос, Dominic Ball, Райан Мэннинг, Osman Kakay, Эберечи Эзе, Илиас Хаир, Брайт Осави-Самуэль.
Предыдущий матч соперников: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Лутон Таун» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0