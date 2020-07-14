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    «Лутон Таун» — «Куинз Парк Рейнджерс». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Лутон Таун — Куинз Парк Рейнджерс. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.07.2020)

    Футбол Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Лутон Таун» — «Куинз Парк Рейнджерс».

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    Составы команд:

    «Лутон Таун»: Симон Слуга, Дэниел Поттс, Сонни Брэдли, Cameron Carter-Vickers, Джеймс Бри, Люк Берри, Эллиотт Ли, Эндрю Шинни, Пелли Раддок, Гарри Корник, Джеймс Коллинз.

    «Куинз Парк Рейнджерс»: Джо Ламли, Джефф Кэмерон, Анхель Ранхель, Йоанн Барбе, Люк Амос, Dominic Ball, Райан Мэннинг, Osman Kakay, Эберечи Эзе, Илиас Хаир, Брайт Осави-Самуэль.

    Предыдущий матч соперников: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Лутон Таун» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0

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