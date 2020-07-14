Черчесов: Капитаном сборной России был и остается Дзюба

Главный тренер сборной Россиизаявил, что форвардостанется капитаном команды.

«Мы внимательно наблюдаем за потенциальными дебютантами сборной. Фамилии я вам не скажу, но были имена, на которые мы обращали пристальное внимание, а уже после карантина эти футболисты не так ярко играют.

Наши опытные игроки и так всегда на виду: Артем Дзюба много забивает и отдает, не случайно он сейчас лучший бомбардир и ассистент. Мы его знаем с 18 лет, еще по системе "Спартака", тогда видели его потенциал.

Алексей Миранчук вошел в отличный ритм, надеемся, что он и в сборной будет играть, скажем так, по-хозяйски. Мне кажется, его время уже пришло.

Кто будет капитаном национальной команды в ближайших матчах? У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба», — сказал наставник в интервью «Матч ТВ».

Напомним, ближайший официальный матч сборная России по футболу проведет осенью, 3 сентября команда Станислава Черчесова встретится со сборной Сербии в рамках группового этапа Лиги наций. 0