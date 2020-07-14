Челси — Норвич Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.07.2020)

Составы команд:
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Antonio Ruediger, Маркос Алонсо, Курт Зума, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Матео Ковачич, Виллиан, Оливье Жиру, Кристиан Пулишич.
«Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, Джамаль Льюис, Timm Klose, Лукас Рупп, Онель Эрнандес, Тодд Кантвелл, Кенни Маклин, Александер Тетти, Ральф Ферман.
Предыдущий матч соперников: «Норвич Сити» — «Челси» 2:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 5:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 5:1. 0