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    «Челси» — «Норвич Сити». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Челси — Норвич Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (14.07.2020)

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    В 22:15 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Челси» — «Норвич Сити».

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    Составы команд:

    «Челси»: Кепа Аррисабалага, Antonio Ruediger, Маркос Алонсо, Курт Зума, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Матео Ковачич, Виллиан, Оливье Жиру, Кристиан Пулишич.

    «Норвич Сити»: Тим Крул, Максимилиан Ааронс, Бен Годфри, Джамаль Льюис, Timm Klose, Лукас Рупп, Онель Эрнандес, Тодд Кантвелл, Кенни Маклин, Александер Тетти, Ральф Ферман.

    Предыдущий матч соперников: «Норвич Сити» — «Челси» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 5:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 5:1. 0

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