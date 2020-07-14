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    Челси — Норвич Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 22:15

    Челси — Норвич Сити (14.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 22:15 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Челси» — «Норвич Сити».

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    Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Челси» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Челси»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Челси» — «Норвич Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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