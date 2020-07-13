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    Семак: Все ждут, когда «Зенит» споткнется, чтобы подхватить знамя

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как справляется с критикой своей работы.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Я осознаю, что поток критики и недоброжелательных замечаний направлен не на на меня как на человека, а на главного тренера "Зенита".

    Болельщики жестоки к тем, кто побеждает и находится вверху турнирной таблицы. Болеть всегда хочется за более слабых, хочется сенсаций, неожиданных результатов. Удерживать первое место очень сложно.

    Мы лидеры чемпионата России, и это, конечно, не всех устраивает. Но это спортивная константа: каждый болеет за свою команду и хочет для своих любимых игроков лучшей участи.

    Все ждут, когда "Зенит" споткнется, чтобы подхватить знамя и мчаться вперед. А нам его, естественно, нельзя ронять», — цитирует Sobaka Семака. 0

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