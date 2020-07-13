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    «Барселона» взяла паузу в переговорах по Мартинесу

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    Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу оценил перспективы перехода в каталонскую команду форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес

    «Предстоящий трансферный рынок будет совсем другим. Большие клубы будут ограничены экономическими проблемами, но "Барса" всегда является заметным игроком на рынке.

    В случае с Лаутаро переговоры пока приостановлены. Мы разговаривали с "Интером" несколько недель назад. Теперь мы оцениваем ситуацию», — цитирует Бартомеу Goal.

    Напомним, «Барселона» не стала активировать пункт по отступным за Мартинеса в размере 111 миллионов евро. Данная опция была действительна до 7 июля. 0

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