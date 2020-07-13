ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Моуринью использовал проблемы «Арсенала»Бледный «Тоттенхэм» использовал старых демонов «Арсенала»
  • 07:49
    • Клопп рассказал о своих планах на будущее
  • 22:32
    • «Краснодар» крупно обыграл «Урал»
  • 20:54
    • «Тоттенхэм» вырвал волевую победу в дерби с «Арсеналом»
  • 20:42
    • «Рубин» спасся от поражения в матче с ЦСКА
  • 20:31
    • Два пенальти принесли «Динамо» победу над «Крыльями»
    Все новости спорта

    Клопп рассказал о своих планах на будущее

    Футбол Футбол Англии АПЛ Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими планами на будущее.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «В конце карьеры я определенно вернусь в Германию. Скорее всего, в "Майнц". План на ближайшее будущее? Четыре года в "Ливерпуле". Потом ничего не делать в течение года.

    Буду делать то, что хочу. Может, тренировать какой-нибудь клуб, может сборную, а может вообще не буду ничего делать. Но за пять лет мир может полностью измениться», — цитирует Клоппа SWR.

    53-летний специалист работает в «Ливерпуле» с 2015 года. В декабре Клопп продлил контракт с красными до 2024 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов-2018/19, а в нынешнем сезоне впервые за 30 лет стали чемпионами Англии. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Бледный «Тоттенхэм» использовал старых демонов «Арсенала»
  • 04:36
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»
  • 1.84
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Позволит ли «Реал» подобраться «Барселоне» ближе?
  • «Гранада» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сможет ли «МЮ» продлить впечатляющую серию?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Заработает ли «Интер» очки в домашнем матче?
  • «Интер» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.77
  • Экспресс дня 13 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Гранада — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.90
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Брешиа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Алавес — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.77
  • Экспресс дня 13 июля
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры