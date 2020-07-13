Клопп рассказал о своих планах на будущее

Главный тренерподелился своими планами на будущее.

«В конце карьеры я определенно вернусь в Германию. Скорее всего, в "Майнц". План на ближайшее будущее? Четыре года в "Ливерпуле". Потом ничего не делать в течение года.

Буду делать то, что хочу. Может, тренировать какой-нибудь клуб, может сборную, а может вообще не буду ничего делать. Но за пять лет мир может полностью измениться», — цитирует Клоппа SWR.

53-летний специалист работает в «Ливерпуле» с 2015 года. В декабре Клопп продлил контракт с красными до 2024 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов-2018/19, а в нынешнем сезоне впервые за 30 лет стали чемпионами Англии. 0