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    Игонин: «Зенит» — фаворит, но для «Спартака» Кубок — шанс спасти сезон

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    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча команды со «Спартаком» в полуфинале Кубка России 19 июля.

    Алексей Игонин
    Алексей Игонин

    «Важнейший поединок на этом этапе состоится в воскресенье: полуфинал Кубка России "Зенит" — "Спартак" на фоне перемен в московском клубе станет украшением сезона.

    Очень важно, чтобы медицинская служба "Зенита" поставила на ноги всех травмированных. Жду возвращения Ивановича из Сербии.

    "Зенит" — фаворит этой игры, но не такой явный. Кубковые поединки непредсказуемы, для "Спартака", проигравшего в Сочи и постоянно жалующегося на судейство, это единственный шанс спасти сезон. Москвичи мобилизуют на эту игру все силы.

    Впрочем, если "Зенит" сыграет в свой лучший футбол, сможет выйти в финал. Не забудем о Дзюбе, давно не забивавшим "Спартаку".

    Когда, если не сейчас, напомнить о себе спартаковским болельщикам?» — сказал Игонин изданию «Петербургский дневник». 0

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