Игонин: «Зенит» — фаворит, но для «Спартака» Кубок — шанс спасти сезон

Бывший полузащитник «Зенита»поделился ожиданиями от матча команды сов полуфинале Кубка России 19 июля.

«Важнейший поединок на этом этапе состоится в воскресенье: полуфинал Кубка России "Зенит" — "Спартак" на фоне перемен в московском клубе станет украшением сезона.

Очень важно, чтобы медицинская служба "Зенита" поставила на ноги всех травмированных. Жду возвращения Ивановича из Сербии.

"Зенит" — фаворит этой игры, но не такой явный. Кубковые поединки непредсказуемы, для "Спартака", проигравшего в Сочи и постоянно жалующегося на судейство, это единственный шанс спасти сезон. Москвичи мобилизуют на эту игру все силы.

Впрочем, если "Зенит" сыграет в свой лучший футбол, сможет выйти в финал. Не забудем о Дзюбе, давно не забивавшим "Спартаку".

Когда, если не сейчас, напомнить о себе спартаковским болельщикам?» — сказал Игонин изданию «Петербургский дневник». 0