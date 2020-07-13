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    Еременко пропустил последние матчи из-за последствий коронавируса

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    Стала известна причина, по которой полузащитник «Ростова» Роман Еременко не выходит на поле в последних матчах.

    Роман Еременко
    Роман Еременко

    Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    Еременко пропустил все последние матчи команды из-за последствий коронавируса. По информации источника, болезнь повлияла на состояние легких 33-летнего футболиста.

    Из всех инфицированных игроков «Ростова» Еременко тяжелее всех перенес заболевание.

    Напомним, после возобновления сезона хавбек сыграл лишь 20 минут в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

    О заражении Еременко и еще ряда футболистов стало известно 17 июня. 0

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