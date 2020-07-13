Еременко пропустил последние матчи из-за последствий коронавируса

Стала известна причина, по которой полузащитникне выходит на поле в последних матчах.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Еременко пропустил все последние матчи команды из-за последствий коронавируса. По информации источника, болезнь повлияла на состояние легких 33-летнего футболиста.

Из всех инфицированных игроков «Ростова» Еременко тяжелее всех перенес заболевание.

Напомним, после возобновления сезона хавбек сыграл лишь 20 минут в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

О заражении Еременко и еще ряда футболистов стало известно 17 июня. 0