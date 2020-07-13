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    «Кадис» спустя 14 лет вернулся в Ла Лигу

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    «Кадис» досрочно завоевал путевку в Ла Лигу по итогам 40-го тура Сегунды. Это произошло благодаря победе «Овьедо» над «Сарагосой» (4:2).

    «Кадис» спустя 14 лет вернулся в Ла Лигу
    «Кадис» спустя 14 лет вернулся в Ла Лигу

    После 40 туров «Кадис» возглавляет турнирную таблицу Сегунды, записав в свой актив 69 очков. На втором месте на данный момент располагается «Уэска», набрав 64 очка. За два тура до окончания турнира «Кадис» гарантировал себе место не ниже второго.

    «Кадис» последний раз выступал в высшем дивизионе чемпионата Испании в сезоне-2005/06. Лучшим результатом команды является 12-е место в сезоне-1987/88.

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