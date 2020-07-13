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    Алавес — Хетафе: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Алавес — Хетафе: смотреть онлайн, прямая трансляция (13.07.2020)

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    В 20:30 в испанской Примере начнётся матч «Алавес» — «Хетафе».

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    Последний матч между собой: «Хетафе» — «Алавес» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Алавес» — «Хетафе». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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