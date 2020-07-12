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    «Вулверхэмптон» — «Эвертон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вулверхэмптон — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.07.2020)

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    В 14:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Вулверхэмптон» — «Эвертон».

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    Составы команд:

    «Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Хонни, Леандер Дендонкер, Педру Нету, Рауль Хименес, Даниэл Поденсе.

    «Эвертон»: Джордан Пикфорд, Лейтон Бэйнс, Майкл Кин, Лука Динь, Йерри Мина, Гилфи Сигурдссон, Тео Уолкотт, Том Дэвис, Anthony Gordon, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.

    Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Вулверхэмптон» 3:2 (полная статистика встреч).

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