Вулверхэмптон — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.07.2020)

Составы команд:
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Хонни, Леандер Дендонкер, Педру Нету, Рауль Хименес, Даниэл Поденсе.
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Лейтон Бэйнс, Майкл Кин, Лука Динь, Йерри Мина, Гилфи Сигурдссон, Тео Уолкотт, Том Дэвис, Anthony Gordon, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.
Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Вулверхэмптон» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0