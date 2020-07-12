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    «Тоттенхэм» — «Арсенал Лондон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Тоттенхэм — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.07.2020)

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    В 18:30 в чемпионате Англии по футболу начнётся матч «Тоттенхэм» — «Арсенал Лондон».

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    Составы команд:

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Серж Орье, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо, Сон Хын Мин, Гарри Кейн, Лукас Моура.

    «Арсенал Лондон»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Шкодран Мустафи, Давид Луис, Зеад Колашинац, Эктор Бельерин, Kieran Tierney, Даниель Себальос, Гранит Джака, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе.

    Предыдущий матч соперников: «Арсенал Лондон» — «Тоттенхэм» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0

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