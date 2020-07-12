Тоттенхэм — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (12.07.2020)

Составы команд:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Серж Орье, Бен Дэвис, Гарри Уинкс, Мусса Сиссоко, Джовани Ло Чельсо, Сон Хын Мин, Гарри Кейн, Лукас Моура.
«Арсенал Лондон»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Шкодран Мустафи, Давид Луис, Зеад Колашинац, Эктор Бельерин, Kieran Tierney, Даниель Себальос, Гранит Джака, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал Лондон» — «Тоттенхэм» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0